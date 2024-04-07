Режим ЧС местного масштаба действует в 10 регионах Казахстана. В 7 регионах из-за осадков, повышения температуры и таяния снега ожидается дальнейший подъем уровня воды в водоемах, сообщили во время брифинга официальный представитель МЧС Динара Нургалиева и пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова.

ЧС местного масштаба, по словам Нургалиевой, сейчас действуют в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Затопленными на сегодняшний день остаются 3702 домов в 6 областях: Актюбинская, Атырауская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская.

С момента начала паводков по стране спасено и эвакуировано более 72 тыс. человек, около 17 тыс. из них — дети. В пунктах временного размещения сейчас находится 14 460 человек, из них 7269 — дети.

«На сегодняшний день министр по ЧС и сотрудники оперативного республиканского штаба находятся в Костанайской области, где сохраняется угроза поднятия воды в реке Тобыл. Силами ДЧС региона привлекаются волонтеры. Мы ожидаем прибытие военнослужащих МЧС», — отметила Нургалиева.

Всего спасено и эвакуировано более 7500 жителей Костанайской области, из них 1239 — дети. Более 700 человек в Костанайской области размещены в эвакуационных пунктах, где им оказывается вся необходимая помощь.

В области в ближайшее время должна быть укреплена береговая линия реки Тобол. Накануне из прилегающих к ней домов было эвакуировано около 2200 человек.

Исмагулова в свою очередь сообщила, что подъем уровня воды продолжается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно--Казахстанской областях. В водоемах области продолжается ослабление и разрушение льда, а также колебание уровня воды.

«Местами сохраняется превышение критических отметок за счет интенсивного снеготаяния в руслах рек. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможны превышения опасных отметок, что приведет к увеличению уровня воды и выходу рек на пойменные участки», — отметила пресс-секретарь «Казгидромета».

По области Абай и Восточно-Казахстанской области, в период с 8 по 10 апреля, в связи с прогнозом сильных осадков, повышением температуры, интенсивным снеготаянием и вскрытием рек, ожидаются резкие подъемы уровня воды, образование заторов, льда, формирование таловых и склоновых стоков.

По Атырауской области в период с 7 по 9 апреля, в связи с высоким уровнем воды в реке Эмба, сохраняется угроза затопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных по течению реки.

В Акмолинской области в период с 7 по 10 апреля на реках Жабай и Калкутан, их притоках и верховьях, ожидается резкое повышение уровня воды до критических отметок и, возможно, их превышение.