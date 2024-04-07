​В результате паводков в регионах погибло 5711 сельхоз животных

В результате паводков в регионах Казахстана погибло 5711 сельхоз животных, туши 1013 из которых уже утилизированы. Минсельхоз держит эпидемиологическую ситуацию на постоянном контроле, сообщил во время брифинга официальный представитель министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин.

По данным ведомства, в основном в регионах, пострадавших от паводков, погиб мелкий рогатый скот — около 4050 голов. Также погибло 1137 голов крупного рогатого скота и 457 лошадей.

К нынешнему моменту удалось передислоцировать более 60 тыс. сельхоз животных. В Акимолинской области — 18,8 тыс. голов, в Костанайской — 12,9 тыс., в Актюбинской и Атырауской — более 10 тыс., в Западно-Казахстанской — 4,5 тыс., в Карагандинской — 1,5 тыс.

Утилизировано было 1013 голов, в том числе крупного рогатого скота —133, мелкого рогатого скота — 809 и 64 лошади.

Министр сельского хозяйства, курирующий вице-министр и руководство комитета ветконтроля и надзора выезжали в зоны затоплений. А руководитель структурных подразделений министерства находится в настоящий момент в регионах, пострадавших от паводков.

«В целом вопросы предотвращения и ликвидации последствий паводков, а также эпидемиологическая ситуация находятся на постоянном контроле министерства», — отметил Тлебалдин.

Касательно выплаты компенсации он заявил, что соответствующий алгоритм уже разработан. В ближайшее время он будет доведен до комиссии по установлению ущерба населения.