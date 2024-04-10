В Жамбылской области не вводили карантин после массового заболевания сельхозживотных - прокуратура

За последние три года области выделили 6,8 млрд тенге на улучшение эпизоотической обстановки, однако ситуация с сибирской язвой все еще остается неудовлетворительной, отметили в прокуратуре.

Проверка выявила повсеместное несоответствие фактического поголовья скота и сведений о вакцинированных животных. В Жуалынском районе не вводили карантинный режим после массового заболевания 500 голов скота лейкозом, а в Шуском, Байзакском и Таласском районах выявлены факты реализации животных после внесения данных об их убое в результате заболевания. Помимо этого, не установлены причины падежа 1,4 тыс. сельхозживотных, так как собственники не уведомили ветеринарную инспекцию об этом.

Вместе с этим в Таразе выявили два цеха, где длительное время велась стихийная торговля и убой скота, уполномоченные органы оставили это без внимания. А на трех крупных продовольственных рынках города не проводились обязательные лабораторные исследования баранины и молочной продукции.

По всем нарушениям к административной и дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц, также внесен акт надзора в комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства, сообщили в прокуратуре.