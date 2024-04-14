Иран выпустил по Израилю сотни ракет и дронов

Иран в ночь на воскресенье запустил не менее 150 баллистических ракет и более 100 дронов по Израилю, в стране работает ПВО, отражающая атаку, сообщают мировые СМИ.

Иранское агентство «Тасним» процитировало заявление Корпуса стражей исламской революции. В нем также говорится, что удары будут нанесены по территории Израиля, что в них будут использоваться как дроны, так и ракеты, и что это предпринято в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, пишет Русская служба BBC.

1 апреля иранское консульство в сирийском Дамаске подверглось авиаудару, в результате которогопогибло семь членов Корпуса стражей Исламской революции, в том числе влиятельный генерал Мохаммад Реза Захеди.

Официально Израиль не признавал свою причастность к этому, но в этом практически никто не сомневался, а Тегеран прямо возложил ответственность на израильтян и стал грозить последствиями.

США и европейские страны пообещали поддержку Израиля в случае атаки Ирана, а Тегеран потребовал от них не вмешиваться.

В ночь на воскресенье системы ПВО США участвуют в перехвате иранских беспилотников.

Целый ряд стран, включая сами Израиль и Иран, а также Ирак, Иорданию и другие – закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов в связи с ударами.