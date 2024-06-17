Страны-участники саммита мира заявили о недопустимости использования ядерного оружия на войне с Украиной

16 июня страны-участники «саммита мира» в Швейцарии выпустили итоговое заявление, которое подписали 80 стран и четыре международные организации. Согласно нему должна быть гарантирована недопустимость использования ядерного оружия в контексте войны с Украиной, а украинские АЭС, в том числе и Запорожская АЭС, должны быть в безопасности и под полным контролем страны. Помимо этого, упоминалась необходимость доступа украинской стороны к портам в Чёрном и Азовском морях, чтобы обеспечить безопасный экспорт сельскохозяйственной продукции Украины в третьи страны. Также страны потребовали освобождения всех военнопленных и возвращения незаконно перемещенных украинских детей.

«Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон», — говорится в итоговом документе.

Документ не поддержали Саудовская Аравия, Индия, ЮАР, Таиланд, Индонезия, Мексика, Бразилия и ОАЭ.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, страна уже планирует следующий саммита мира, а присутствие России на нём «будет означать, что они хотят мира и готовы закончить войну». «Россия может начать переговоры хоть завтра, если выйдет с нашей законной территории», — сказал он.

Саммит мира проводился 15-16 июня в Швейцарии в отеле «Бюргеншток». Цель конференции — дискуссия о «всеобъёмлющем, справедливом и прочном мире для Украины» и разработка плана по его достижению.

Ранее Зеленский в интервью журналистам из стран Центральной Азии говорил, что Украина также пригласила лидеров стран Центральной Азии. После этого официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщал, что участие Казахстана будет зависеть от графика международных мероприятий». По итогу Казахстан не принял участие в конференции.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно выступал за мирное решение ситуации в Украине, заявлял о необходимости прекратить взаимные обвинения и найти основу для мирных переговоров.