Токаев о войне в Украине: «Нужно прекращать взаимные обвинения и найти основу мирных переговоров»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ после переговоров с руководством Германии, отвечая на вопрос об отношении к конфликту вокруг Украины, подчеркнул, что пора «прекращать взаимные обвинения» и найти основу мирных переговоров России и Украины.

«Что касается украинского конфликта, то Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН. Сегодня уважаемому г-ну канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров крайне неясная», - отметил Токаев.

Он считает, что нужна разумная, рациональная и мудрая дипломатия в этом вопросе.

«Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров», - подчеркнул Токаев.

Глава государства добавил, что Казахстан поддерживает все усилия соответствующих государств и групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта, и заверил, что со своей стороны наша страна будет прилагать все необходимые усилия.