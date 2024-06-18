За получение взяток в Туркестанской области осужден и.о. заместителя руководителя управления цифровизации

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил и.о. заместителя руководителя управления цифровизации Макжана Мырзасеитова к 8 годам лишения свободы за неоднократное получение взяток. Вместе с ним осуждены глава отдела управления цифровизации Алмас Жолсеитов и предприниматель Эркин Искаков, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

Искаков приговорен к 7 годам лишения свободы, а Жолсеитов — к 4 годам. Все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

«Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ, а Жолсеитов помимо этого - подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве», — говорится в сообщении ведомства.

Жолсеитов, помимо прочего, был признан виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

«Установлено, что Жолсеитов после перевода на должность руководителя отдела цифровизации Толебийского района обманным путем завладел денежными средствами Исакова в сумме 903 тыс. тенге под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за выполнение аналогичных действий», – отметили в ведомстве.

Этим же приговором виновным признали руководителя аппарата акима Отырарского района Айдос Маулен в получении взятки от Исакова на 5 млн. тенге за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района. В отношении него уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Приговор еще не вступил в законную силу.