С начала июня в водоемах Казахстана утонуло 27 человек

С начала года в водоемах Казахстана утонуло 45 человек, 27 из них — за июнь, сообщил во время заседания правительства министр по ЧС Чингис Аринов. На летний период создаются мобильные посты, сейчас функционирует 42 из них. Но по словам министра «есть вопросы по оснащению спасательных подразделений, так как имеющиеся лодки оставляют желать лучшего».

«Ежегодно на воде погибают сотни людей, основная доля приходится на летний период. С начала года утонуло 45 человек, 27 из них — с 1 июня. Для обеспечения безопасности населения, на водоемах функционируют 42 спасательных поста. В следующем году завершится строительство трех модульных станций на озерах Шалкар и Имантау, а также в городе Косшы. На крупных водоемах необходимо еще 15 станций», — сообщил Аринов.

Дополнительно, по его словам, на летний период создаются мобильные посты, укомплектованные лодками и средствами спасения, которые осуществляют дежурство и патрулирование водоемов. Ими с начала года спасено 76 человек, а с начала купального сезона – 24.

«Есть определенные вопросы по оснащению спасательных подразделений, имеющиеся лодки оставляют желать лучшего. Сейчас, мы планомерно закупаем современные катера, дроны и средства спасения», — вместе с тем добавил министр.

Аринов также добавил, что 95% случаев гибели зарегистрированы в запрещенных местах. В связи с этим МЧС совместно с акиматами увеличивают разрешенные места для купания и отдыха. Сегодня их 708 по стране, до конца июня будет открыто еще 33 пляжа. Однако, признает министр, «этого не достаточно». В то же время, отдельные пляжи не соответствуют установленным требованиям и санитарным нормам.

«Согласно предпринимательскому кодексу проверки пляжей министерством осуществляются только после произошедших фактов гибели на их территории. В этой связи акиматам необходимо усилить контроль за инфраструктурой мест отдыха при выдаче разрешений. Министерству транспорта провести проверки маломерных судов», — попросил Аринов.

Что касается вопросов безопасности детей, то, по статистике Аринова, в Казахстане более 30 детских лагерей расположены вблизи водоёмов, однако только в 19 оборудованы места для купания.

«Министерству просвещения совместно с акиматами в срочном порядке необходимо принять меры по безопасности детей в лагерях», — подчеркнул он.

Параллельно МЧС ведет работу по созданию национального морского отряда на берегу Каспийского моря в Мангистауской области.

Глава МЧС также напомнил, что с 2023 года акиматами Алматы и Павлодаре в пилотном режиме запущена система раннего обнаружения тонущих. Аринов считает, что аналогичные системы видеонаблюдения и мониторинга необходимо внедрять во всех регионах, особенно в запрещенных местах.

Что касается вопросов безопасности детей, то, по статистике Аринова, в Казахстане более 30 детских лагерей расположены вблизи водоёмов, однако только в 19 оборудованы места для купания.

«Министерству просвещения совместно с акиматами в срочном порядке необходимо принять меры по безопасности детей в лагерях», — подчеркнул он.

По словам премьер-министра Олжаса Бектенова, на водоемах и пляжах Казахстана собираются устанавливать камеры видеонаблюдения, а также устанавливать дежурство общественных спасателей.

Он считает, что акиматам необходимо решить вопросы с ограждением каналов и арыков, в которых тонут дети, а также усилить патрулирование в местах отдыха и наказывать за употребление спиртных напитков у водоемов.