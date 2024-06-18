В 2025 году компания One web планирует начать предоставлять интернет-услуги на коммерческой основе
​Около 2000 школ Казахстана подключат к интернету Starlink до конца года
фото inform.kz

До конца года еще около 2 тыс. школ в Казахстане будут подключены к интернету Starlink, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

«До конца года планируем в около 2000 школ получить терминал Starlink», — заявил Мадиев.

По его словам, сейчас Минцифры ведут переговоры с компанией SpaceX, чтобы интегрировать казахстанскую инфраструктуру с технологией Starlink для ее массового запуска. Кроме того, над установлением станций сопряжения в Казахстане работает компания OneWeb.

«Я думаю, что в начале 2025 года они уже будут иметь возможность на коммерческой основе предоставлять эти услуги», — считает министр.

Мадиев отметил, что рынок связи должен быть конкурентным, однако необходимо соблюсти баланс между «желанием внедрения этих технологических решений и национальной безопасностью».

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