​Около 2000 школ Казахстана подключат к интернету Starlink до конца года

В 2025 году компания One web планирует начать предоставлять интернет-услуги на коммерческой основе
До конца года еще около 2 тыс. школ в Казахстане будут подключены к интернету Starlink, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
Еще по теме:
- Для алматинских школьников закупят еще 100 автобусов
- Мади Капанов, преподаватель казахского языка: «Чтобы выучить язык, должна быть реальная мотивация»
- Токаев предложил в образовательных программах школ сделать упор на изучение искусственного интеллекта
- Школьники из пострадавших от паводков областей Казахстана будут освобождены от экзаменов
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые