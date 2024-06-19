Прокуратура добилась возврата имущества центра «Хоргос», проданного ранее аффилированной с Нурболом Назарбаевым компании

Прокуратура добилась отмены сделок по продаже багажного терминала Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в 2018 году компании, связанной с бизнесменом Нурболом Назарбаевым – племянников бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Правила реализации имущества сторонами не были соблюдены, оценка имущества проведена с грубыми нарушениями утвержденных стандартов», - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве также пояснили, что первый договор продажи терминала был заключен в 2019 году на сумму 90 млн. тенге, а последние сделки вокруг имущества проводились в 2023 году, когда был заключен дополнительный договор купли-продажи на временное пользование земельным участком под багажным терминалом площадью 1,9 га, на сумму 500 тыс тенге.

Суд в марте признал договоры недействительными.

В судебном деле указано, что имущество отчуждено у компании «Terminal-A», которая через сеть других компаний связана с фирмами, контролируемыми Нурболом Назарбаевым.

40-летний Нурбол Назарбаев – сын Болата Назарбаева, скончавшегося в прошлом году младшего брата бывшего президента. Forbes Kazakhstan в своем свежем рейтинге богатейших бизнесменов страны оценивает состояние Нурбола Назарбаева в $170 млн.