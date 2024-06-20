Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге службы центральных коммуникаций сообщил, что в Казахстане откроются кампусы трех зарубежных университетов и еще 8 филиалов иностранных вузов.

16 сентября этого года в Астане откроется кампус британского Coventry University. В Туркестане будет запущен кампус южнокорейского университета Woosong University. Помимо этого De Montfort University в Алматы выпустит первых выпускников уже в следующем году.

«Особенности этих трех зарубежных университетов в том, что выпускники могут получить дипломы Великобритании, Кореи и полноценно работать в этих странах», — заявил Нурбек.

Он также сообщил, что в настоящее время в Казахстан приглашены около 20 «сильнейших зарубежных университетов», а в этом году будет открыто еще 8 филиалов. Один из них — филиал мастерской «Лу Бань» китайского университета на базе Восточно-Казахстанского технического университета в Усть-Каменогорске, который станет первым в регионе центром подготовки технических и инженерных кадров для электромобилей.

Нурбек сообщил, что зарубежные университеты самостоятельно проводят набор студентов в соответствии со своими требованиями, однако в этом году министерство решило снизить требования к языку, дав возможность поступившим на первый год учиться на подготовительном курсе, где в течение года изучается язык, академическое письмо и методы исследования.

Также всем студентом, которые поступают в эти филиалы, выделяются гранты.