Сенат одобрил норму о социальном обеспечении работников интернет-платформ

Сенат одобрил формализацию и вовлечение в систему социального обеспечения работников интернет-платформ. Платформы были признаны налоговыми агентами, для них был установлен специальный налоговый режим. Эти нормы вошли в Социальный кодекс республики Казахстан.

Рассмотренный сенатом закон по вопросам науки, технологической политики и платформенной занятости предполагает изменения и дополнения в гражданский, предпринимательский и социальный кодексы, а также 6 законов Казахстана.

В целом закон должен усовершенствовать модель управления наукой, регламентировать деятельности Фонда науки, определить правовой статус Национальной академии наук Казахстана. Он также определяет основные элементы научной инфраструктуры, порядок финансирования научных организаций, меры содействия субъектам научной и научно-технической деятельности при коммерциализации результатов их деятельности.

Кроме того, закон закрепляет механизмы сбора, обработки и анализа научно-технической информации, а также внедряет новые механизмы оценки обоснованности и технологической готовности научных исследований.

Вместе с тем он предусматривает меры стимулирования предпринимателей при внедрении научных достижений в промышленную эксплуатацию, в том числе уменьшение налогооблагаемого дохода по расходам на опытно-конструкторские работы и преференции при создании научных центров при исследовательских университетах.

Закон также предусматривает поэтапное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых.