За хищение госимущества осуждены руководители предприятия «Таза-Талас» в Жамбылской области

Суд Таласского района в Жамбылской области назначил директору госпредприятия «Таза-Талас» и его заместителю по 7 лет лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы. Они обвинялись в «присвоении или растрате вверенного чужого имущества». сообщает прокуратура Жамбылской области.

В прокуратуре сообщили, что выявили схему хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ «Таза-Талас».

«Так, руководство предприятия на основании поддельных документов, без выставления на торги реализовало третьим лицам четыре автомобиля. Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге», - говорится в сообщении прокуратуры.

В рамках разбирательства прокуратурой возвращено два автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскано 7 млн тенге.