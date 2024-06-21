За хищение госимущества осуждены руководители предприятия «Таза-Талас» в Жамбылской области

Они осуждены на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей госслужбы
Суд Таласского района в Жамбылской области назначил директору госпредприятия «Таза-Талас» и его заместителю по 7 лет лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы. Они обвинялись в «присвоении или растрате вверенного чужого имущества». сообщает прокуратура Жамбылской области.
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