Двух граждан Казахстана подозревают в покушении на Айдоса Садыкова

В исполнении покушения на журналиста Айдоса Садыкова полиция Украины подозревает двух граждан Казахстана, сообщила супруга журналиста Наталья Садыкова.

Она сообщила в Facebook, что полиция «нашла исполнителей» покушения. Неясно, задержаны ли подозреваемые.

Генеральная прокуратура Украины официально опубликована подозрения в отношении двух граждан Казахстана - Мейраму Каратаева и Алтаю Жаканбаеву.

Садыкова сообщила, что один из подозреваемых – Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области.

В МВД Казахстана вскоре сообщили, что Каратаев уволен из органов внутренних дел в январе 2019 года и "в настоящее время не является сотрудником полиции".

"Сейчас мы в соответствии с поручением главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела", - говорится в распространенном комментарии МВД.

Покушение на Айдоса Садыкова, автора популярного оппозиционного ютуб-канала «Бәсе» было совершено во вторник – ему выстрелили в голову, когда он находился за рулем. Садыкова прооперировали, он остается в реанимации.

На следующий день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение, заявил о готовности правоохранительных органов страны подключиться к расследованию. Пресс-секретарь Токаева Берик Уали отверг обвинения Натальи Садыковой в причастности к нападению, он заявил, что за деятельностью медиа в Акорде не следили.

/Новость обновлена в 12:20 21 июня, добавлена информация о предъявлении подозрения со стороны Генпрокуратуры Украины/