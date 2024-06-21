Подозреваемые в покушении на Айдоса Садыкова объявлены в международный розыск

Генеральная прокуратура Украины объявила в международный розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушения на журналиста Айдоса Садыкова. По данным ведомства, они пересекли границу Украины в день преступления.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры двум гражданам Республики Казахстан сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)», – сообщает генпрокуратура Украины.

По предварительным данным, двое мужчин тщательно спланировали убийство журналиста, имеющего в Украине статус беженца. Подозреваемые прибыли в Украину 2 июня из Польши.

«В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль. За потерпевшим некоторое время наблюдали, изучая его маршруты. 18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого они покинули место преступления», – говорится в сообщении прокуратуры.

Территорию Украины подозреваемые покинули в день совершения покушения, уехав в Молдову. В настоящее время они объявлены в международный розыск.

Голосеевским районным судом города Киева двум гражданам Казахстана заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне прокуратура Украины сообщила о подозрениях в совершении покушения двум гражданами Казахстана – Алтаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву. Последний до января 2019 года работал в полиции Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее в пятницу поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых, сообщил его пресс-секретарь. Токаев также вновь подтвердил готовность сотрудничать в расследовании с правоохранительными органами Украины.

Покушение на Айдоса Садыкова, автора популярного оппозиционного ютуб-канала «Бәсе» было совершено во вторник, 18 июня – ему выстрелили в голову, когда он находился за рулем. Садыкова прооперировали, он остается в реанимации.