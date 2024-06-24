Обнаружено 989 поврежденных опор
Правительство направит свыше 1,3 млрд тенге на восстановление линий электропередач, поврежденных во время паводков
Фото Ксении Ребик

Правительство направит свыше 1,3 млрд тенге на восстановление поврежденных во время паводков линий электропередач в Костанайской области. Всего по итогам технического обследования выявлено 989 поврежденных опор, сообщает пресс-служба главы правительства.

Ремонтные работы будут проведены в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах. В информации ведомства отмечается, что в результате паводков произошел подмыв грунта под опорами воздушных линий электропередачи и трансформаторными подстанциями.

«Это привело к их повреждению и ограничению электроснабжения жителей 37 населенных пунктов», – подчеркнули в сообщении.

По информации пресс-службы, электроснабжение во всех крупных населённых пунктах восстановлено по временной схеме.

По данным правительства, в общей сложности было затоплено 12 тыс. жилых домов и 26 тыс. дачных участков. Компенсацию уже получили 5823 семьи на сумму 38,6 млрд тенге. А также аварийными признаны 8 тыс. домов. 3155 семей получили новое жилье. Помимо прочего, в регионах строятся 2049 домов. На восстановление и строительство жилья направлен 251 млрд тенге.

Помимо этого, отмечается, что пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. Правительство подчеркнуло, что свыше 40% уже восстановлено, а в летние месяцы работа будет продолжаться.

Во время паводков мы сделали серию репортажей из Аркалыка и Костаная.

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