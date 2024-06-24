Правительство направит свыше 1,3 млрд тенге на восстановление линий электропередач, поврежденных во время паводков

Правительство направит свыше 1,3 млрд тенге на восстановление поврежденных во время паводков линий электропередач в Костанайской области. Всего по итогам технического обследования выявлено 989 поврежденных опор, сообщает пресс-служба главы правительства.

Ремонтные работы будут проведены в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах. В информации ведомства отмечается, что в результате паводков произошел подмыв грунта под опорами воздушных линий электропередачи и трансформаторными подстанциями.



«Это привело к их повреждению и ограничению электроснабжения жителей 37 населенных пунктов», – подчеркнули в сообщении.



По информации пресс-службы, электроснабжение во всех крупных населённых пунктах восстановлено по временной схеме.

По данным правительства, в общей сложности было затоплено 12 тыс. жилых домов и 26 тыс. дачных участков. Компенсацию уже получили 5823 семьи на сумму 38,6 млрд тенге. А также аварийными признаны 8 тыс. домов. 3155 семей получили новое жилье. Помимо прочего, в регионах строятся 2049 домов. На восстановление и строительство жилья направлен 251 млрд тенге.

Помимо этого, отмечается, что пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. Правительство подчеркнуло, что свыше 40% уже восстановлено, а в летние месяцы работа будет продолжаться.

Во время паводков мы сделали серию репортажей из Аркалыка и Костаная.