О затягивании и переносе ремонтов на шести ТЭЦ страны заявил глава Минэнерго

Правительство Казахстана уже начало подготовку к отопительному сезону. Но, как заявил во вторник в ходе заседания министр энергетики Алмасадам Саткалиев, уже есть проблемы, так как ремонтные работы на ТЭЦ Риддера, Экибастуза, Темиртау, Жезказгана, Кентау и Степногорска переносятся или затягиваются.

«На ТЭЦ Риддера необходимо ускорить начало ремонта котла № 5, к ремонту которого еще не приступили. Важно завершить в намеченные сроки замену циркуляционого водовода, ремонт турбины № 4 и очистку золоотвала», - сказал Саткалиев.

На ТЭЦ Экибастуза, по его информации, сроки начала ремонтных работ перенесены с мая на третью декаду июня, на ТЭЦ-2 Темиртау срок начала ремонта котла №1 на ТЭЦ-2 АО «Qarmet» перенесено на 2 месяца, с июня на август.

«Объемы работ планируется сократить. По строительству нового котла №7 необходимо ускорение работ», - добавил глава Минэнерго.

На Жезказганской ТЭЦ, по его словам, необходимо ускорить ремонт котла №5 до сентября.

«Из-за переносов части ремонтов с 2023 на 2024 год на электростанциях ТОО «МАЭК» необходимо ускорить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования», - подчеркнул Саткалиев.

Кроме того, констатировал он, на Кентауской ТЭЦ не начат ремонт котла № 5, по реконструкции котлов № 8, 11 имеется отставание, реконструкция котлов № 7 и 12 только начата. А на Степногорской ТЭЦ отмечены переносы сроков ремонтов.

Также, по данным Саткалиева, несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования отмечается на электрических станциях в Жамбылской (АО «Таразэнергоцентр» ТЭЦ-4), Карагандинской (АО «Qarmet» ТЭЦ-2, ГРЭС Топар) и Павлодарской (АО «Павлодарэнерго») областях.

В свою очередь, премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что только в этом году в графики ремонта 18 раз внесены изменения. Причем, собственники вносят их «без участия и согласования с акиматами и министерством энергетики».

«Роман Васильевич, принимайте на местах необходимые оперативные решения и самые жесткие меры. Особое внимание обращайте на качество ремонтных работ», - поручил премьер своему первому заместителю Скляру.

Говоря о модернизации тепловых сетей, он также отметил низкие темпы работ, так как «пока выполнено немногим менее 25% из запланированного объема работ».

В этой связи он получил усилить контроль за своевременностью и качеством ремонтной кампании на теплоисточниках и сетях, обеспечить топливом все ТЭЦ и котельные до 1 сентября, а до 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, а в остальных регионах до 15 октября, обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону.