Суд отклонил иск к операторам связи за отключение интернета во время Январских событий

Судья районного суда №2 Алмалинского района Алматы Гульмира Айтжанова накануне отказала в удовлетворении иска Сеит Раимжана к ТОО «Кар-Тел» (предоставляет услуги “Beeline”), ТОО «Мобайл Телеком Сервис» (предоставляет услуги Tele2/ALTEL) о признании отключение доступа в интернет и отсутствие связи в период Январских событий незаконными, сообщило издание Factcheck.kz.

Истцу также было отказано во взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч тенге.

Истец Сеит Раимжан в марте 2024 года обратился в суд, указывая, что в ночь с 4 на 5 января 2022 года он столкнулся с отсутствием доступа к услугам операторов связи, в том числе доступом в интернет в Алматы.

«Отсутствие доступа в интернет продолжалось до 10 января, с краткими промежутками восстановления в доступе. Каких-либо предупреждений ответчики не направляли, в период отключения интернета он не мог связаться с родственниками, друзьями и близкими людьми», - было указано в иске.

По его словам, это причинило ему моральный вред в виде страданий и переживаний за себя, а также за родных и близких.

Судья посчитала обоснованными доводы ответчиков ТОО «Кар-Тел» и ТОО «Мобайл Телеком Сервис» о том, что ограничение на сетях по мобильному интернету произошло не по их инициативе, что подтверждается официальными заявлениями властей, в том числе в обращении президента 7 января 2022 года.

Во время Январских событий 2022 года в Казахстане сначала наблюдалась частичная блокировка мобильного интернета и мессенджеров, а затем - полное отключение интернета. Правозащитники считают, что факт ограничения связи является нарушением прав человека на доступ к интернету и информации.