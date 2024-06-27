Парламент исключил примирение сторон по преступлениям, связанным с торговлей людьми

В Казахстане исключают примирение сторон по преступлениям, связанным с торговлей людьми. Кроме того, в рамках поправок в законодательство, которые в четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил в двух чтениях, в стране вырастут штрафы за вандализм и мусор в общественных местах.

«Вводимые в Уголовный кодекс поправки направлены на приведение в соответствие с международными конвенциями понятия «эксплуатации человека» и положения «согласие потерпевшего на эксплуатацию». Также предусмотрено введение новой категории преступлений, связанных с торговлей людьми, нового понятия «иные услуги сексуального характера», ответственности за вовлечение лиц в оказание иных услуг сексуального характера и за сводничество для этих целей, ответственности за пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества; ответственности за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом», - перечислил депутат Мурат Кадырбек.

Также в рамках закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества», статья 309 УК РК, которая устанавливает ответственность за организацию и содержание притонов, дополняется новой квалификацией - «посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети интернет». При этом, уточнили в сенате, исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

Также ужесточаются виды наказаний за вандализм, хулиганство и умышленное повреждение имущества. За эти виды преступлений нижний порог штрафа - от 100 до 200 МРП и арест до 50 суток.

«Понятие вандализма сохраняется в действующем законе. Оно определяется как осквернение объектов исторического наследия, исторических и культурных памятников, объектов, находящихся под защитой государства, через рисунки и другие антигуманные действия. Понятие сохраняется, но наказание усиливается. Например, штраф увеличивается со 100 до 200 МРП, в то время как сегодня он составляет от 50 до 160 МРП. Срок ареста, который сегодня составляет 40 дней, будет увеличен до 50 дней. При совершении таких действий несколько раз или группой лиц можно лишиться свободы на срок до трех лет, такой ответственности в текущем законодательстве нет», - уточнил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Кроме того, в кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, предусматривающие наказание в виде штрафа в размере 50 МРП либо административного ареста на срок от 5 до 20 суток за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Аналогичные штрафы вводятся за совершение правонарушений, связанных с осквернением зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах. А за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выбросом коммунальных отходов в неустановленных местах - 10 МРП.