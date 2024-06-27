Запрет на азартные игры и покупку энергетиков гражданам, не достигшим 21 года, одобрил парламент

В ходе пленарного заседания в четверг сенат в двух чтениях одобрил поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса и соответствующие дополнения в Кодекс об административных нарушениях. Согласно новым документам, казахстанцев, не достигшим 21 года, запрещено допускать в онлайн-казино и к азартным играм, а также продавать им энергетические напитки. Кроме того, документ предусматривает запрет на рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.

«Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 7 кодексов и 14 законов. Вводится норма, уточняющая список лиц, ограничивающих участие в азартных играх и пари. К ним относятся граждане, не достигшие 21 года, лица, ограниченные в участии в азартных играх и (или) пари, в том числе путем самоограничения со сроком от 1 года до 10 лет, лица, включенные в Единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях, лица, принявшие антикоррупционные ограничения по участию в азартных играх», - сказала сенатор Асем Рахметова, отметив, что также запрещает реализация энергетических напитков лицам, не достигшим 21 года.

Кроме того, законом устанавливается порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр и ведение наблюдения за ними.

Для операторов связи устанавливается запрет на рассылку сообщений, содержащих рекламу казино и азартных игр. И в целом закон запрещает рекламу букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании. Также устанавливаются требования к местам реализации лотерейных билетов, с запретом установки аппаратов и продажи лотереи в жилых домах, общежитиях, зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования и здравоохранения, в культовых зданиях и сооружениях.

Вместе с тем, устанавливается запрет на осуществление деятельности на территории Республики Казахстан интернет-ресурсов иностранных букмекерских контор, тотализаторов, без наличия лицензии.