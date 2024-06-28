Парламент восьмого созыва завершил вторую сессию
Депутаты парламента ушли на каникулы до 1 сентября
фото gov.kz

В пятницу парламент Казахстана ушел на каникулы до 1 сентября. Спикер мажилиса Ерлан Кошанов, подводя итоги сессии, сообщил, что за прошедшие 10 месяцев депутаты приняли 102 закона.

«(За эту сессию - В.) проведено 5 совместных заседаний палат, 39 пленарных заседаний мажилиса и 43 пленарных заседания сената. В ходе сессии на рассмотрении двух палат находилось 179 законопроектов, 102 из которых были приняты», — сказал Кошанов.

Среди наиболее важных он назвал законы «О теплоэнергетике», «О государственных закупках», «О противодействии торговле людьми», «Об игорном бизнесе» и «О масс-медиа».

«В настоящее время в портфеле парламента находится 71 законопроект. Депутатскому корпусу предстоит работа над Бюджетным, Налоговым, Строительным и Водным кодексами. Мы ожидаем также абсолютно новый Цифровой кодекс. Нас ждёт серьёзная работа над законопроектами по вопросам противодействия коррупции, борьбы с наркотиками, религии, реформы судебной системы и другими», — добавил Кошанов.

Кроме того, в ходе сессии депутаты посетили около 800 населенных пунктов, провели около 2000 встреч с избирателями, направили в госорганы 727 депутатских запросов.

«Отдельно хочу сказать об ответах на депутатские запросы. Депутаты далеко не всегда удовлетворены ими. Здесь вновь повторяется то, о чем мы говорили и ранее. Даются неполные, поверхностные ответы, отсутствует конкретика. Государственные органы должны ответственно подходить к подготовке ответов », — считает спикер мажилиса.

Также он обратил внимание на проблемы, которые «повторяются из года в год» — низкое качество законопроектов.

«Очевидным примером является проект Водного кодекса. Об этом говорят не только депутаты, но и эксперты. Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Законопроект поступил в крайне "сыром" виде. Депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать. Также вопрос, который требует особого внимания – сроки внесения законопроектов в мажилис», — констатировал Кошанов.

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