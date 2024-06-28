Компания по управлению единой системой учета в игорном бизнесе будет определяться через конкурс

В случае принятия поправок в закон об игорном бизнесе компания по управлению единой системой учета (ЕСУ) будет определена в рамках конкурсных процедур и подзаконных актов, сообщили Власти в министерстве туризма и спорта.

«В случае принятия указанных законодательных поправок, юридическое лицо, обеспечивающее функционирование ЕСУ, и размер взимаемой им комиссии, будут определены в рамках конкурсных процедур и подзаконных актов», — говорится в ответе ведомства на запрос.

В апреле 2024 года рабочая группа начала рассматривать поправки в закон об игорном бизнесе. Одна из них касалась расширения полномочий обсуждавшегося в предыдущие три года Центра учета ставок (ЦУС), изначальная цель которого — улучшить налоговое администрирование и повысить прозрачность уплачиваемых государству средств.

Новые поправки, против которых выступили депутаты парламента и представители Национального банка, предполагают замену ЦУС на ЕСУ с наделением последней функциями по обработке транзакций, использованию платежных карт, выпуску электронных денег и управлению электронными кошельками.

ЕСУ также могут наделить полномочиями по сбору и передаче персональных данных клиентов букмекерских контор, включая коэффициенты и исходы событий.

Президент Саморегулируемой организации букмекеров Казахстана Рауан Кенжалин заявил в комментарии Власти, что рассмотрение поправки прошло с нарушением: «Перед этим не был проведен анализ регуляторного воздействия». Он также подчеркнул, что предлагаемый способ регулирования игорного бизнеса сейчас применяется только в России, в рамках системы Центра учета и перевода интерактивных ставок.

Заместитель председателя нацпалаты предпринимателей Тимур Жаркенов указал на негативный опыт с созданием единого оператора на примере «Оператора РОП», который принадлежал Алие Назарбаевой.