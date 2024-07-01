Абулгазин готов помогать властям Греции в расследовании пожара на Гидре

Казахстанский бизнесмен Данияр Абулгазин подтвердил, что арендовал яхту «Персефони I», члены экипажа которой были арестованы из-за пожара, предположительно начавшегося из-за запуска с яхты фейерверков на греческом острове Гидра вечером 21 июня. Заявление бизнесмена опубликовал журнал Forbes на своем сайте.

Абулгазин заявил, что выражает «глубокие сожаления» в связи с произошедшим на острове пожаром. Он также пояснил, что арендовал яхту «Персефони I» на период с 12 часов дня 15 июня по 12 часов дня 22 июня, чтобы организовать круиз для себя и своих гостей по островам Греции.

«Перед нашим отъездом из Греции, который изначально был запланирован на 22 июня, с нами разговаривали представители органов власти Греции, которые не предъявили никаких претензий ко мне или моим гостям в связи с этим инцидентом», – также заявил бизнесмен, добавив, что таким образом гости продолжили следовать заранее намеченным планам путешествия.

Он также отметил, что некоторые гости уже уехали утром 21 июня, но не сообщил, кто из гостей покинул Грецию в тот день.

«Для нас стало полной неожиданностью узнать об обвинениях, которые последовали в прессе по возвращении, и я категорически отрицаю какие-либо правонарушения», – также заявил он.

Бизнесмен заявляет, что ни он сам, ни его гости «не совершали никаких действий, которые могли бы привести к пожару».

«Мы строго следовали правилам пожарной безопасности, установленным на яхте. Ни я, ни мои гости не просили экипаж яхты или иных третьих лиц предпринимать какие-либо действия, которые могли бы привести к пожару», – также указано в заявлении.

Он также сообщил о намерении сотрудничать с греческими властями в рамках проводимого ими расследования и заявил, что в связи с продолжающимся расследованием «было бы неуместно далее комментировать или строить какие-либо предположения».

Пожар на греческом острове Гидра начался вечером в пятницу, 21 июня. Министр по климатическому кризису и гражданской защите Греции заявил, что власти поговорили со свидетелями, которые предположили, что пожар мог быть вызван фейерверками.

В субботу 22 июня отдел по расследованию поджогов национальной пожарной службы сообщил, что арестовал 13 греческих членов экипажа суперяхты «Персефони I» . Никто из гостей на ее борту не был задержан.

Расследование OCCRP, Власти и Inside Story показало, что, согласно судовым документам, на яхте были семь казахстанцев, среди которых – бизнесмен Данияр Абулгазин, Умут Шаяхметова, председатель правления Халык Банка, а также ее муж Беимбет Шаяхметов, бывший топ-менеджер нефтяной компании KMG International NV, и их дочь. По данным морского слежения, во время пожара курсировала у побережья отдаленного района Гидры.

В четверг, 27 июня, греческие СМИ сообщили, что греческая прокуратура предъявила обвинения в поджоге восьми пассажирам яхты на борту яхты «Персефони I». На борту находилось семь граждан Казахстана, двое граждан Польши и гражданин Великобритании. СМИ также сообщали об обнаружении остатков фейерверков на берегу острова.