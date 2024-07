Алишер Сатыбалдиев родился в 1990 году в Алматы. Окончил университет «Туран», Международный университет бизнеса UIB, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs (Executive certificate of advanced study), Академию государственного управления при Президенте РК.

В разные годы возглавлял отдел управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы, занимал руководящие должности в бизнес-структурах и неправительственных организациях, был замруководителя управления по реализации природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области, заместителем акима Жетысуского района города Алматы, работал советником председателя правления, руководителем аппарата председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы». С мая 2022 года являлся генеральным директором, председателем правления ТОО «Индустриальная зона Алматы».