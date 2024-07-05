В Казахстане разработают карты сейсмического районирования для прогнозирования 70% очагов землетрясений

Постановлением правительства в Казахстане утвержден комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024–2028 годы, который предусматривает реализацию мер по укреплению сейсмологической безопасности страны. В их числе – значительное усиление мониторинга, обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, внедрение новых цифровых технологий, повышение уровня подготовки кадров и т.д.

По информации пресс-службы кабмина, будет разработано 15 карт сейсмического районирования, что позволит прогнозировать 70% очагов землетрясений в сейсмоопасных регионах страны. Они также станут основой для паспортизации зданий и сооружений на этих территориях и разработки новых строительных норм.

«Паспортизация даст возможность выявить наиболее уязвимые строительные объекты, по отношению к которым будут в первую очередь применены меры по снижению сейсмического риска эксплуатации. Среди них: сейсмоусиление, защита или вынос ценного оборудования, изменение назначения и др.», - отметили в правительстве.

Также будут установлены 285 сейсмических станций, отремонтированы и оснащены имеющихся 70 станций, чтобы делать качественный прогноз сейсмоопасности в подверженных риску регионах страны.

Также в правительстве обещают оперативно принимать необходимые меры реагирования, усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техническими средствами, усовершенствовать систему реагирования со стороны госорганов и профильных организаций при возникновении землетрясения.

Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу.