Ультраправые проиграли парламентские выборы во Франции

Ультраправые уступили во втором туре парламентских выборов во Франции и не смогут сформировать правительство.

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NPF) одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции и получила 182 места в Национальном собрании, пишет ВВС со ссылкой на официальные данные МВД страны.

Второе место заняла коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье — ультраправое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.

Явка на выборах составила 66,63%.

При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства в парламенте. В Национальном собрании заседают 577 депутатов, для большинства необходимо 289 мест.

«Национальное объединение» заняло первое место по итогам первого тура и надеялось на высокий результат в ходе воскресного голосования, однако перед вторым туром левые и сторонники Макрона объединили усилия, чтобы предотвратить победу ультраправых.

«Бесчестные союзы помешали французам получить политику, направленную на восстановление страны», — заявил, комментируя результаты голосования, лидер «Национального объединения» Жордан Барделла.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в начале июня после победы французских ультраправых на выборах в Европарламент.