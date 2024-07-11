Порядка $1,3 млн использовали казахстанцы из «Нацфонда – детям» на жилье и образование, сообщил ЕНПФ

По состоянию на 1 июля в рамках программы «Нацфонд – детям» Единый накопительный пенсионный фонд перевел уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета 12 921 заявителя порядка $1,3 млн. Сообщается, что исполнено 6 842 заявления на сумму около $686 тыс. – на улучшение жилищных условий, 6 079 заявлений на сумму около $610 тыс. – на оплату образования.

«Активнее всех использовали средства для улучшения жилищных условий жители г. Шымкента (исполнено 1 034 заявления на сумму более $103,8 тыс.), на втором месте – жители Кызылординской области (исполнено 832 заявления на сумму более $83,6 тыс.), на третьем месте – жители Восточно-Казахстанской области (исполнено 466 заявлений на сумму более $46,8 тыс.», - сообщили в ЕНПФ.

Самыми популярными субцелями использования средств стали пополнение вклада в жилищные строительные сбережения, приобретение жилья в собственность, внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа.

На оплату образования самое большое количество заявлений поступило также от жителей Шымкента – 958 заявлений на сумму около $96,2 тыс. На втором месте область Жетысу – 621 заявление на сумму около $62,2 тыс., на третьем месте Жамбылская область – 603 заявления на сумму порядка $60,4 тыс. Здесь самыми популярными субцелями стали оплата за обучение в казахстанских и зарубежных вузах и пополнение образовательного накопительного вклада.

Напомним, согласно программе 50% инвестиционного дохода Национального фонда раз в год распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее. В феврале по итогам 2023 года в ЕНПФ всем детям были начислены первые целевые требования, а гражданам, достигшим в 2024 году 18 лет, начислены целевые накопления на банковские счета и стали осуществляться выплаты для улучшения жилищных условий и оплаты образования. После достижения совершеннолетия получатели целевых накоплений могут их использовать на указанные цели, причем как всю полагающуюся сумму, так и ее часть.

Общее количество участников программы на 1 января 2024 года составило 6 919 131 ребенок, из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет. Всем им была начислена одинаковая сумма целевых требований в размере 100 долларов 52 цента США.