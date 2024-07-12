Замначальника ДУИС по Восточно-Казахстанской области давал привилегии осужденному экс-главе «Оператор РОП»

Суд №2 города Усть-Каменогорска приговорил заместителя начальника ДУИС по Восточно-Казахстанской области Каната Зиянова к году лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили в антикоррупционной службе, он создавал «благоприятные и привилегированные условия отбывания наказания» для экс-руководителя ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева.

Суд также пожизненно лишил Зиянова права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, бывший вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов в июле 2023 года был приговорен к 7 годам лишения свободы по делу «Оператор РОП». Экс-председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев и экс-гендиректор Светлана Коротенко осуждены на 7 лет лишения свободы, бывшему финансовому директору компании Рустаму Темирбеку назначен один год лишения свободы.

Судом было установлено, что трое руководителей РОП при пособничестве вице-министра экологии, совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем необоснованных оплат услуг аффилированной кампании по утилизации транспортных средств по завышенной стоимости. Общая сумма причиненного ущерба составила 26,8 млрд тенге.

Также руководители ТОО «Оператор РОП» покушались похитить 180 млрд тенге, находящиеся на счету ТОО. Хищение планировали совершить при строительстве аффилированной компанией шести мусоросжигающих заводов на территории Казахстана. Финансирование строительства необоснованно включили в мероприятия по реализации инвестиционной политики на 2022 год. При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании много миллиардную прибыль.

В 2021 году в стране обещали построить новые мусоросортировочные комплексы общей мощностью около 300 тыс. тонн отходов в год. Были объявлены аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов в шести городах: в столице, Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде и Шымкенте. Строительство заводов, оснащенных автоматизированной системой мониторинга выбросов, планировалось за счет инвесторов. По итогам проведенных в июле торгов победителем было определено ТОО «Waste2Energy», которое было зарегистрировано накануне торгов – 21 апреля 2021 года, и, по данным СМИ, ее конечным собственником является дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева.