В Ауэзовском районе Алматы появится несколько новых общественных пространств

Несколько новых общественных пространств и прогулочных зон появится в микрорайонах Алматы, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района.

Так, согласно презентации акима, до конца года завершится реконструкция и благоустройство территории озера Сайран на общей площади 47 гектаров. На нее потратят в общей сложности 12,6 млрд тенге.

При этом в мае пресс-служба акимата Алматы сообщала, что благоустройство озера завершится только в мае 2025 года.

Кроме того, 2,8 млрд. тенге в районе предусмотрено на проекты народного участия. Всего будет реализовано 57 проектов, среди них 16 проектов по созданию общественных пространств.

Еще 4 млрд. тенге выделено на обустройство больших общественных пространств в районе. Работы начнутся в августе этого года.

В частности, в микрорайоне «Аксай-4» будет благоустроен существующий сквер общей площадью 3,3 га между улицами Маргулана и Улугбека. Проектом предусмотрено создание зоны отдыха, укладка асфальта и тротуарного покрытия, озеленение участка площадью 16,2 тыс. кв. м. Вдоль прогулочной зоны планируется разместить четыре детские игровые зоны и спортивную площадку, установить 45 светильников, 50 скамеек и 46 урн. Также будет установлен сухой фонтан.

В микрорайонах «Мамыр-3, 4» запланирован капитальный ремонт участка с неблагоустроенной пешеходной зоной общей площадью 3,6 га по улице Шаляпина между улицами Момышулы и Саина. Здесь также обновят асфальт и тротуры, проведут озеленение. По периметру пешеходной зоны будут установлены 3 детские игровые и спортивная площадки, 3 навесные беседки, 137 светильников, 46 скамеек и 32 урны.

В микрорайоне «Жетысу-3» благоустройством будет охвачен участок от проспекта Абая до дома №61 с выходом к улице Момышулы. На данном участке сейчас нет организованной пешеходной зоны, также наблюдаются неупорядоченные транспортные потоки. Общая площадь участка составляет 2,1 га.

В проекте предусмотрено создание нового общественного пространства с 10 зонами отдыха, с детскими и спортивными площадками.

В микрорайоне №7 благоустройством будет охвачен участок общей площадью 5,1 гектара от проспекта Алтынсарина до улицы Янтарная и от проспекта Абая до дома №16 в микрорайоне №12.

Для удобства жителей будет расширено тротуарное пространство, что позволит обустроить 12 площадок с 8 детскими игровыми зонами и 9 спортивными площадками. Также будут установлены 130 светильников, 68 скамеек и 44 урны.