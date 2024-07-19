Деньги будут направлены в четыре региона
Почти 23 млрд тенге выделено из резерва правительства на восстановление дорог после паводков
ФОТО МЧС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о выделении из резерва правительства 22,7 млрд тенге на восстановление дорожной инфраструктуры после паводков, сообщила пресс-служба кабмина.

«Средства будут направлены акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях», - уточнили в правительстве.

В частности, в Актюбинской области реализуют 31 проект, включая ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз – Нура, Иргиз – Кутиколь, Кумтогай, автомобильную дорогу к селу Уил, реконструкцию моста через реку Уил, строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района.

В Акмолинской области проведут реконструкцию участка автодороги к городу Атбасар, автодороги Атбасар – Сочинское, ремонт автодорог Жалтыр – Макинск, подъезд к селу Колутон, Жамбыл и других населенных пунктов.

В Костанайской области средства будут направлены на ремонт и реконструкцию автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений, а в Северо-Казахстанской области – на ремонт 10 автодорог, в том числе по направлению Кокшетау – Омск, и на средний ремонт водопропускных труб на 22 км.

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