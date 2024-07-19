Маслихат Алматы согласовал повышение стоимости проезда в общественном транспорте

В ходе внеочередной XXI сессии маслихата Алматы VIII созыва депутаты согласовали новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге.

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев отметил, что повышение тарифа на проезд в прошлом году впервые за 11 лет, это не покрывает всех затрат перевозчиков, таких как ремонт автобусов, закуп запасных частей и расходных материалов.

«Ежегодно фиксируется рост цен на автобусы, запасные части и иные неотложные расходы. Невозможность своевременного закупа запасных частей негативно влияет на качество пассажирских перевозок. Это приводит к справедливым нареканиям среди горожан», - сказал Телибаев, добавив, что акимат и частные перевозчики вынуждены выделять колоссальные средства для регулярного обновления подвижного состава и качественное содержание действующего автопарка.

Он отметил, что принятые меры позволят снизить сумму субсидий в 2024 году до 7 млрд тенге, а также окажут положительный эффект на обеспечение горожан качественными, безопасными и комфортными услугами общественного транспорта.

После согласования повышения тарифа маслихатом он еще будет утверждаться постановлением акимата города.

По данным акимата, на сегодня в Алматы работают 22 частных и один коммунальный автобусный парк. Ежедневно на линии курсируют порядка 2,3 тыс. автобусов и 184 троллейбуса. Количество поездок на общественном транспорте превысило 1,5 млн человек в день.