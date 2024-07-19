Бывшему банкиру Нурлану Тлеубаеву вынесли приговор за хищение средств по программе «Агробизнес-2020»

19 июля Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынесен приговор топ-менеджеру Delta Bank Нурлану Тлеубаеву, обвиняемому в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере. Он похитил свыше 4 млрд тенге, которые были перечислены в банк по программе «Агробизнес-2020» , сообщила пресс-служба суда Астаны.

Как пояснили в суде, в 2015 году Тлеубаев, являясь фактическим собственником (крупным акционером) АО «Delta Bank» и руководителем группы компании «Холдинг «Алиби», в состав которого входят 140 юридических лиц, перечислил бюджетные средства из банка на свои подконтрольные компании путем выдачи займов по фиктивным договорам купли-продажи зерна. Деньги поступили в банк по программе «Агробизнес-2020» для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности.

Между тем залоговыми имуществами выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд тенге, сельхозземельные участки, принадлежащие ТОО, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей, жителей Северо-Казахстанской области.

«Действиями подсудимого нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками», - отметили в суде.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора.

Санкция статьи 190 части 4 Уголовного кодекса предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Ввиду того что смягчающих и отягчающих обстоятельств у подсудимого нет, суд приговорил его к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.

На основании же статьи 56 части 6 Уголовного кодекса по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенного Алмалинским районным судом города Алматы от 26 июня 2023 года окончательно бывшему банкиру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.

Приговор в законную силу не вступил.

В начале марта 2021 года бывший банкир Нурлан Тлеубаев был признан судом виновным в хищениях и подделке документов и приговорен к девяти годам лишения свободы. Он был осужден вместе с группой предпринимателей и бывшим банкиром Жомартом Ертаевым по делу о хищениях из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki.

В марте 2022 года сообщалось, что расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», которые обвиняются в хищении и выводе за границу более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро, завершено и дело передано в суд. Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Н. Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, которые выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц. По данным АФМ, за весь период ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро.

В октябре прошлого года Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что продолжает расследование по делу Delta Bank, выделенного в отдельное производство. По данным АФМ, в ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего бывшему банкиру и его родственникам, в том числе, элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях в Праге, а также вилла в ОАЭ стоимостью почти $5 млн, 100% доли «Вентспилского зернового терминала» в Латвии. Вместе с тем в Фонд проблемных кредитов были переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.

Пострадавшими по этому делу являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».

Нурлан Тлеубаев владел ликвидированными «Казинвестбанком» и Delta Bank, крупными зерновыми компаниями, входил в число богатейших бизнесменов страны. Он был арестован в конце 2019 года.