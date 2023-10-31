Пять сахарных заводов бывшего банкира Нурлана Тлеубаева переданы в Фонд проблемных кредитов – АФМ

Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование по делу Delta Bank, выделенного в отдельное производство, несмотря на то что бывший топ-менеджер банка Нурлан Тлеубаев судом приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как напомнили в агентстве по финмониторингу, в период с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего бывшему банкиру и его родственникам.

«В том числе, элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в г.Прага, Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой», - перечислили в АФМ.

Вместе с тем в Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.

В настоящее время пострадавшими по этому делу являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».

В начале марта 2021 года бывший банкир Нурлан Тлеубаев был признан судом виновным в хищениях и подделке документов и приговорен к девяти годам лишения свободы. Он был осужден вместе с группой предпринимателей и бывшим банкиром Жомартом Ертаевым по делу о хищениях из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki.

Нурлан Тлеубаев владел ликвидированными «Казинвестбанком» и Delta Bank, крупными зерновыми компаниями, входил в число богатейших бизнесменов страны. Он был арестован в конце 2019 года.

В марте 2022 года сообщалось, что расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», которые обвиняются в хищении и выводе за границу более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро, завершено и дело передано в суд. Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Н. Тлеубаев, входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes, выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц. По данным АФМ, за весь период ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро.

В ходе следствия были наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.