Депутаты мажилиса предложили расширить программу «Болашак» для поддержки одаренных детей

Депутат мажилиса, председатель комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов сообщил, что они инициировали новые поправки в законодательство для поддержки одаренных детей по программе «Болашак».

«Мы предлагаем нормы, которые позволят победителям республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов обучаться по программам бакалавриата в рамках "Болашака"», - написал Аймагамбетов в своем Telegram-канале в понедельник.

Он напомнил, что сейчас по «Болашаку» можно обучаться только по программам магистратуры, докторантуры и стажировок.

Депутаты же предлагают расширить программу на следующих условиях: перечень олимпиад и конкурсов будет утверждаться республиканской комиссией по программе «Болашак», а обучение будет проходить по профилю, по которому победил конкурсант.

Аймагамбетов объяснил эти инициативы тем, что «практически всегда ведущие зарубежные университеты предлагают талантливым детям свои гранты на обучение в бакалавриате, и они уезжают за границу, не всегда возвращаясь в страну». Поэтому Казахстану важно поддерживать детей по окончании школы, «чтобы дальше они могли работать на развитие нашей страны и приносить большую пользу».

Депутат сообщил, что уже получено положительное заключение правительства на поправки в законодательство и сейчас они рассматриваются в рабочей группе. Аймагамбетов выразил уверенность, что поправки будут поддержаны депутатами во время следующей сессии парламента.