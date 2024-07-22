Аудит Фонда социального медстрахования выявил факты двойной оплаты за медуслуги

Государственный аудит эффективности НАО «Фонд социального медицинского страхования» и его региональных филиалов за 2022-2023 годы, который охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге и 13 организаций, выявил «хроническое неосвоение» средств Нацфонда, факты двойной оплаты за медицинские услуги и некачественный мониторинг за деятельностью медучреждений.

В частности, по данным Высшей аудиторской палаты, за аудируемый период в рамках гарантированного и целевого трансфертов из Нацфонда было выделено свыше 50 млрд тенге, неосвоенными остались 13 млрд тенге, или 26%.

Также Фондом социального медстрахования не уделяется должное внимание мониторингу качества медуслуг.

«По Астане был проведен контрольный осмотр двух крупнейших поставщиков в рамках ОСМС, за которыми суммарно закреплено 179 тыс. человек. В результате выявлено отсутствие собственных производственных помещений и медоборудования, наблюдается практика их почасовой аренды», - сообщили в аудиторской палате.

Кроме того, в нескольких клиниках отсутствовали лицензии на отдельные виды деятельности и пандусы для приема немобильных граждан.

Наряду с этим аудит выявил факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС и самих граждан, хотя медучреждения не должны брать оплату за те виды медпомощи, которые финансируются по линии ГОБМП и ОСМС.

«По стационарной помощи установлены факты двойной оплаты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной – на 27,6 млрд тенге. При этом мониторинг данного аспекта со стороны фонда не проводится», - сообщили в Высшей аудиторской палате.

Отдельным нарушением выведена двойная оплата ФСМС услуг стоматологических клиник. В тариф медстрахования уже была включена стоимость анестезии, но стоматологии взяли за нее дополнительную оплату с фонда суммарно на 2,1 млрд тенге.

Кроме того, в результате сверки данных информсистем Минздрава, МВД и Минюста выявлены факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство зарубеж.

Материалы по фактам двойной оплаты медуслуг и приписок передаются в правоохранительные органы.

Государственный аудит также выявил, что по состоянию на март текущего года 109 медорганизаций в Казахстане имели просроченную кредиторскую задолженность на 19 млрд тенге.

Всего выявлены процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, неэффективное планирование и использование средств – на 31,1 млрд тенге, сумма финансовых потерь и упущенной выгоды составила 11,8 млн тенге.

В целом аудит показал, что, несмотря на внедрение ОСМС, ощутимого снижения нагрузки на государство за счет солидарной ответственности граждан по-прежнему нет.