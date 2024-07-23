По оценкам Израиля, минимум 40 заложников уже мертвы
Израиль сообщил о смерти еще двух заложников ХАМАС
Фотографии захваченных ХАМАС заложников. Фото AP/dpa

Израиль сообщил о смерти еще двух заложников, похищенных террористической группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года, пишет DW. Это мужчины 76 и 35 лет. Решение признать их погибшими было основано на информации спецслужб.

Родственники мужчин были проинформированы об их гибели. Один из них, 35-летний Алекс Данциг, был похищен из кибуца Нирим вместе со своей женой, которая после 50 дней в плену была освобождена. Выходец из Польши, сын переживших Холокост и историк, он работал в мемориальном комплексе «Яд Вашем».

Напомним, 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю. Погибли более 1,2 тыс. человек, были похищены боевиками и взяты в заложники около 250 человек. Их вывезли в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС, нанося массированные удары по палестинскому региону и проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тыс. человек, еще более 80 тыс. получили ранения.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников, а Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Тем не менее, по данным израильских властей, в заложниках остаются около 120 человек, при этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже мертвы.

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