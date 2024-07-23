Верховный суд Кыргызстана отменил выдворение из страны казахстанки Адиям Кенджиевой, которая после развода с депутатом маслихата города Конаев Рустамом Джарлаевым переехала в Бишкек. Об этом сообщает Kloop со ссылкой на адвоката Индиру Саутову.

По словам Саутовой, вместо выдворения Адиям Кенджиева выплатит в пользу государства штраф в размере 20 тыс. сомов. Ее осудили за то, что она якобы не показала детей их отцу.

«Однако в эти даты (3, 4 и 5 июля – В.) его самого, мужчины, который должен был прийти на встречу, не было, что подтверждается информацией о пересечении границы», - отметила адвокат.

Тем не менее ранее районный и городской суды Бишкека приняли решение депортировать женщину в Казахстан.

В мае адвокаты Кенджиевой обратились к президенту Казахстана, генеральному прокурору Берику Асылову и уполномоченной по правам детей Динаре Закиевой с просьбой оказать содействие. Полтора года назад экс-супруг Кенджиевой вывез их восьмилетнего сына в Казахстан. Суд в Алматы постановил вернуть ребенка матери, но Рустам Джарлаев игнорирует решение суда.

Адиям Кенджиева развелась с Джарлаевым из-за систематического домашнего насилия. После развода алматинский суд постановил, что трое несовершеннолетних детей проживают с матерью на территории Кыргызстана. Бывший супруг в Бишкеке подал иск об установлении графика общения с детьми, и она беспрепятственно позволяла ему видеться с ними, и он забирал их на каждые каникулы. В очередную из таких поездок он вывез двоих детей в Алматы, а после того как они перешли границу, сразу отключил им телефоны, а обратно не привез. Через три месяца Кенджиева смогла приехать в Алматы и забрать дочь, но сына ей забрать не удалось.

Адиям получила казахстанское гражданство после того, как она вышла замуж за Джарлаева, и сейчас остается гражданкой Казахстана, проживающей в Кыргызстане по временной регистрации.

Рустам Джарлаев руководит газоснабжающей компанией в городе Конаев, принадлежащей теневому магнату Хабибуле Абдукадыру, который известен тем, что построил бизнес-империю на контрабанде и отмывании денег благодаря взяткам и политическому патронажу.

О теневой империи Хабибулы Абдукадыра рассказывает проект «Теневой инвестор Центральной Азии» – совместное расследование OCCRP, «Власти», «Радио Озодлик» (узбекская служба «Радио Свобода/Радио Свободная Европа), «Клоопа» (Кыргызстан).