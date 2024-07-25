Только треть пострадавшего от паводков бизнеса получила компенсацию, заявили в Миннацэкономики

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание по анализу проблем реагирования на ЧС, выявленных в результате паводков. В частности, как сообщает сайт главы правительства, обсуждались три ключевых вопроса: расширение полномочий республиканского и региональных штабов для оперативного реагирования в случае ЧС, механизм переброски техники и оборудования, а также страхование имущества при стихийных бедствиях. В ходе совещания Бозумбаев поручил министерствам финансов, по ЧС, труда и социальной защиты населения пересмотреть порядок выплаты компенсации пострадавшим.

По данным министерства национальной экономики, от малого и среднего бизнеса поступила 291 заявка на возмещение ущерба на общую сумму 3,4 млрд тенге. Деньги уже выделены регионам из резерва правительства, однако только треть заявителей получили компенсацию.

Бозумбаев поручил доработать методику выплат бизнесу, в том числе возмещение ущерба предпринимателям в АПК.

«Подобная бюрократия вызывает недовольство у населения. Я буду разбираться, почему так происходит. Создайте рабочую группу и упрощайте все процедуры», - возмутился он, подчеркнув, что речь идет о готовности системы реагирования на ЧС.

Также во время паводков возникла проблема нехватки техники, ее перебрасывали из других регионов, а акимы некоторых областей не владели информацией, сколько техники есть в наличии. В этой связи Бозумбаев поручил министерству транспорта «доработать алгоритм погрузки, доставки и выгрузки техники, в том числе частных организаций».

«Необходимо предусмотреть механизм возмещения затрат за их привлечение и доставку в зоны ЧС. Все это нужно законодательно урегулировать и в месячный срок внести согласованные предложения», - подчеркнул вице-премьер.

На совещании также рассмотрели вопросы страхования имущества граждан при ЧС и возможность выпуска облигаций катастроф. Сообщается, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка проводит анализ различных моделей и практик страхования катастрофических рисков, аналогичный анализ уже провел Международный финансовый центр «Астана». В этой связи вице-премьер поручил министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок провести необходимые расчеты по выпуску катастрофических бондов и страхованию имущества.

В целом, как подчеркнул Бозумбаев, уже сейчас необходимо готовиться к паводковому периоду следующего года, сделав выводы «по итогам паводка текущего года». И все подготовительные работы должны быть завершены осенью. Он поручил министерствам по ЧС, водных ресурсов и ирригации разработать алгоритм подготовки к паводкам и защиты населения от стихии; акиматам областей – проверить все гидротехнические и защитные сооружения, подготовить обводные каналы; министерству финансов – внести предложения по созданию чрезвычайного резерва в каждом регионе, чтобы он был постоянным, неснижаемым, переходящим на следующий год и использовался только в чрезвычайных ситуациях.