Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Париже, победив в поединке за бронзу сербского спортсмена Страхинью Бунчича.

Для 31-летнего Кыргызбаева это первая олимпийская награда.

Для Казахстана "бронза" Кыргызбаева - третья на нынешних Играх в Париже и вторая в дзюдо.