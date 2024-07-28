Это третья награда для казахстанских спортсменов на Играх
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Дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Париже
Фото Сали Сабирова, Минтуризма и спорта

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Париже, победив в поединке за бронзу сербского спортсмена Страхинью Бунчича.

Для 31-летнего Кыргызбаева это первая олимпийская награда.

Для Казахстана "бронза" Кыргызбаева - третья на нынешних Играх в Париже и вторая в дзюдо.

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