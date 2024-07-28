Это третья награда для казахстанских спортсменов на Играх
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Париже, победив в поединке за бронзу сербского спортсмена Страхинью Бунчича.
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