Водителям InDrive в Казахстане запретят ездить на дальние расстояния

Министерство транспорта планирует контролировать водителей агрегаторов такси и запретить им ездить на расстояния более 50 км, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Марат Карабаев.

«Здесь два момента рассматриваем. Первый: полагаю, что вводимая нами норма в отношении того, что будет установлена средняя скорость, повлияет на то, чтобы регулярные автобусные сообщения возобновились», - сказал Карабаев.

Он отметил, что сейчас более популярным на межобластных маршрутах стал InDrive, и казахстанцы предпочитают его, потому что водители «доезжают быстрее», но при этом они превышают скорость. Поэтому, считает министр, когда в будет введена средняя скорость, то разница во времени между машиной и регулярными автобусами «не будет такой большой, чтобы добраться от точки А до точки Б».

«Второе — Face ID. Но мы больше обсуждаем другой вопрос. Есть опыт других стран, когда такого рода агрегаторы имеют право вести не более 50 км. А все остальное должны переходить на регулярные автобусные сообщения. В InDrive не будет возможности заниматься перевозками на расстояния свыше 50 км», - подчеркнул Карабаев.

По его словам, есть предложения определить расстояние в 150 км, однако для Минтранспорта «важна безопасность».

«Если посмотреть, то большинство авто, которые занимаются нелегальными перевозками людей, праворульные либо переделанные с праворульных на леворульные. Поэтому для безопасности все-таки (нужно выбирать – В.) регулярные автобусные перевозки. Там водитель проходит медосвидетельствование, есть четкий график», - убежден министр.

Что касается «Яндекс.Такси», то, по словам министра, при входе в аккаунт используется Face ID и после восьмичасового рабочего дня повторно в этот же аккаунт войти невозможно.