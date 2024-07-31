Глава «Алматы Тазалык» оштрафован за взятку на 81 млн тенге

Взятка была за заключение договоров субподряда на содержание улиц и тротуаров
Судом №2 Медеуского района города Алматы осуждены за взяточничество директор ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык» Адлет Токтасынов и директор частной компании ТОО «Қала көркейту» Байжанов, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.
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