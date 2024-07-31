Взятка была за заключение договоров субподряда на содержание улиц и тротуаров
Глава «Алматы Тазалык» оштрафован за взятку на 81 млн тенге
фото Жанары Каримовой

Судом №2 Медеуского района города Алматы осуждены за взяточничество директор ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык» Адлет Токтасынов и директор частной компании ТОО «Қала көркейту» Байжанов, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.

Как установлено судом, Токтасынов получил взятку в сумме 2,7 млн тенге от предпринимателя за заключение договоров субподряда на содержание улиц и тротуаров города и подписание актов выполненных работ.

«Приговором суда Токтасынову назначено наказание в виде штрафа в сумме 81 млн тенге, Байжанову – 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности», - сообщили в антикоре.

Решение суда не вступило в законную силу.

Адлет Токтасынов был задержан в январе этого года.

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