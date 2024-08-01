Организатор терактов в США 11 сентября 2001 года заключил сделку о признании вины

Это позволит избежать смертной казни
Обвиняемый в организации терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед и двое его сообщников, содержащиеся в американской военной тюрьме в Гуантанамо, согласились признать себя виновными, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.
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