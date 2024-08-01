Это позволит избежать смертной казни
Организатор терактов в США 11 сентября 2001 года заключил сделку о признании вины
фото с сайта агентства "Анадолу"

Обвиняемый в организации терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед и двое его сообщников, содержащиеся в американской военной тюрьме в Гуантанамо, согласились признать себя виновными, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Согласно заявлению Пентагона, соглашения о признании вины заключили также двое других задержанных: Валид Мухаммад Салих Мубарак бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам аль Хавсави.

Подробности сделки не раскрываются, но вероятно, что это позволит им избежать смертной казни, заменив ее на пожизненное заключение.

По данным следствия, Халид Шейх Мохаммед планировал атаки, а также координировал связь и финансирование теракта. Он был задержан в Пакистане в 2003 году, в 2006 году его перевели в тюрьму Гуантанамо, где он и другие обвиняемые находятся по сей день. Мохаммед должен был предстать перед военным трибуналом, однако процесс откладывается многие годы.

Теракты 11 сентября унесли жизни почти 3 тыс. человек и погрузили Соединенные Штаты в 20-летнюю войну в Афганистане.

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