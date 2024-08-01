Годовая инфляция в Казахстане составила 8,6%

Инфляция в июле в годовом исчислении составила 8,6%, сообщает Бюро национальной статистик. Цены на платные услуги за год повысились на 14,5%, непродовольственные товары – на 7,3%, продовольственные товары – на 5,5%. Отметим, что в июне годовая инфляция была ниже – 8,4%.

По сравнению с июлем 2023 года тарифы на водоотведение повысились на 42,7%, холодную воду – на 36,5%, отопление центральное – на 33%, электроэнергию – на 31%, горячую воду – на 29,6%, вывоз мусора – на 25,1%. Услуги здравоохранения подорожали на 11,4%, связи – на 10,7%.

Свой вклад в инфляцию внесли цены на лекарства: на ацетилсалициловую кислоту они выросли на 59,4%, на активированный уголь – на 32,1%, на «Хилак форте» – на 25,4%, на парацетамол – на 19,8%.

Среди продовольственных товаров бананы подорожали на 29,9%, виноград – на 26,6%, огурцы – на 23,5%, масло оливковое – на 20,2%. Подешевели лук репчатый – на 34,8%, крупа гречневая – на 22,1%, масло подсолнечное – на 20,8%, капуста – на 19%.

Вместе с тем в июле месячный уровень инфляции составил 0,7% (в июне – 0,4%). Цены на платные услуги за месяц повысились на 1,6%, непродовольственные товары – на 0,7%, продовольственные товары – на 0,2%.

Повышение цен отмечено на услуги сотовой связи на 11,5%, интернет-связь – на 6,8%. Услуги воздушного транспорта подорожали на 12,9%, организации комплексного отдыха – на 11,5%.

Прирост цен на сжиженный газ в баллонах в июле составил 5,3%. Посуда подорожала на 1%, одежда и обувь – на 0,8%. Цены на лекарства повысились на 0,6%.

Из продуктов питания цены за месяц выросли на капусту – на 16,8%, на картофель – на 7,5%, на лук репчатый – на 7,3%. Повышение цен наблюдается также на табачные изделия – на 3,8%, на воду минеральную – на 1,6%. Снижение цен отмечено на помидоры – на 18,2%, на перец сладкий – на 11,2%, на свеклу – на 6,3%, на огурцы – на 5,8%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане – 1,3% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п. п.), самая низкая в Костанайской области – 0,2%.

В разрезе регионов продовольственные товары больше всего подорожали в Павлодарской области – на 1%, непродовольственные товары в Туркестанской области – на 2,1%, платные услуги в Жамбылской области – на 4,4%.