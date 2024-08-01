Казахстан и Евросоюз готовятся провести полноформатный саммит «ЦА – ЕС» в ближайшее время
Евросоюз заинтересован в укреплении сотрудничества с Казахстаном, заявил Боррель
фото МИД Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел в Астане переговоры с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелом. Как сообщила пресс-служба МИД, они обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективные направления его дальнейшего развития.

В частности, был рассмотрен широкий спектр отношений в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, а также «практические шаги» по развитию сотрудничества в сферах транспорта и логистики, цифровизации, гражданской авиации, сельского хозяйства, добычи и использования критически важных сырьевых материалов и энергетики.

Жозеп Боррель подчеркнул твердый настрой европейской дипломатии на дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества с Астаной. «Для меня было важно приехать сюда, в Астану, чтобы подтвердить большую заинтересованность и приверженность укреплению сотрудничества с Центральной Азией в целом, и Казахстаном, в частности».

Также дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая региональную безопасность, взаимодействие в Центральной Азии, ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке. Сейчас стороны ведут работу над подготовкой полноформатного Саммита «ЦА – ЕС» в ближайшее время, который призван продолжить процесс углубления межрегионального сотрудничества.

До встречи с Нуртлеу Боррель встретился с президентом Казахстана. Как сообщила Акорда, они обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии.

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