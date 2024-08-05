Адвокаты Мухаммедкарима считают, что суд не смог доказать его вину

Защитники журналиста Думана Мухаммедкарима, приговоренного к 7 годам лишения свободы, убеждены, что суду не удалось доказать его вину. Об этом они заявили на пресс-конференции в понедельник.

По словам адвоката Галым Нурпеисова, для обвинения по статье Уголовного кодекса об участии в деятельности экстремистской организации, следствие и суд должны были установить действия, совершенные журналистов, а этого сделано не было.

«Поскольку таких доказательств не было, суд был закрытым. Никаких доказательств не было», - отметил он.

Также Нурпеисов напомнил, что приговор был оглашен на два часа раньше назначенного времени - суд назначил оглашение приговора на 2 августа на 18:00, но в итоге огласили приговор раньше без объяснения причин и без анонсирования переноса.

Защитник уверен, что это доказывает о политическую подоплеку дела.

«Суд был закрытым. Причин для закрытого суда несколько, а в деле Думана их не было. Это первый признак того, что он политзаключенный. Второе - Думану запретили заниматься политической деятельностью. И третье - никаких доказательств не приведено», - отметил адвоката.

Другой адвокат журналиста Толеген Берликожа добавил, что основной причиной для приговора Мухаммедкарима послужили его журналистская деятельность и то, что он критиковал власти.

«Думан начал вести репортажи с критикой о [действиях властей во время] Январских событий, о правонарушениях, связанных с их итогами, а также о политической ситуации в стране. Я думаю, это одна из причин. Но главной причиной приводится – интервью с Аблязовым. В ходе интервью слова Думана не содержали никаких слов в поддержку Аблязова, он только задавал вопросы, как слушатель. Вот и все», - говорит Берликожа.

2 августа суд Конаева признал журналиста Думана Мухаммедкарима виновным в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма» и приговорил его к семи годам лишения свободы. Также ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью на три года.

Такого же приговора журналисту ранее запросил прокурор. Сам Мухаммедкарим не согласился с обвинениями, он утверждал, что дело имеет политическую подоплеку.

Думан Мухаммедкарим - оппозиционный журналист и автор YouTube канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году он принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата.

В прошлом году журналиста несколько раз арестовывали, а затем завели уголовные дела, обвинив в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма». Обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. По данным психолого-филологической экспертизы интервью, проведенной по заказу государства, некоторые слова Мухаммедкарима «пропагандируют экстремистские идеи и взгляды» и «свидетельствуют о признаках участия в деятельности экстремистской организации ДВК».

Мухаммедкарим находился под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля 2024 года в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и несколько раз объявлял голодовку, требуя открытого суда.

8 февраля 2024 года международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала прекратить необоснованное дело против него, заявив, что власти в Казахстане ужесточают преследования критиков правительства по схожим обвинениям.

26 февраля Думан Мухаммедкарим пожаловался на жестокое обращение по пути из суда в Конаеве в СИЗО в Талдыкоргане. В знак протеста, а также требуя открытого суда над собой, он нанес себе увечья. В начале марта сообщалось, что он признан потерпевшим по делу, возбужденному п. 1 ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки).

17 мая стало известно, что уголовное дело по жестокому обращению в отношении журналиста прекращено за отсутствием в действиях полицейских состава уголовного правонарушения.