В Кокшетау снесут 150 ветхих домов в рамках реновации и модернизации жилья

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, который отчитался об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие, сообщила пресс-служба Акорды.

По словам акима, в регионе отмечается положительная динамика роста в промышленном производстве, валовой продукции сельского хозяйства, транспортных услугах и связи, в экономику области инвестировано свыше 179 млрд тенге – это 187 проектов с созданием 1,7 тыс. рабочих мест.

Вместе с тем в агропромышленной отрасли ожидается высокий урожай зерновых в объеме свыше 5 млн тонн, в обрабатывающей промышленности в этом году запланирован запуск 9 проектов.

Кроме того, Ахметжанов сообщил, что в рамках реновации и модернизации жилищного фонда в Кокшетау запланирован снос 150 ветхих домов и строительство 32 многоквартирных домов. Аким заверил, что в этом году жилищные условия улучшат более 2 тыс. семей.

В Кокшетау, Степногорске и Атбасаре ремонт 26,4 км тепловых сетей позволит снизить износ в среднем на 4,2%.

А в рамках национального проекта «Комфортная школа» в Кокшетау в этом году завершится строительство девяти школ, четыре из них будут сданы в эксплуатацию до начала нового учебного года. По национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» возводятся 38 объектов первичной медико-санитарной помощи с охватом 43 тыс. жителей.

Аким области также проинформировал президента о работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан. Он сообщил, что уже отремонтировано 711 домов, ведется строительство 331 дома, приобретена 221 единица жилья. А единовременную помощь получили 1 782 семьи, 814 семьям компенсирован имущественный ущерб.

Токаев в свою очередь поручил продолжить работу по реализации стратегических планов развития Акмолинской области и указал на важность модернизации агропромышленного комплекса, в том числе своевременного и качественного проведения уборочной кампании.