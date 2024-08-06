Также будет создан ситуационный центр
Единый колл-центр для поиска общежитий запустят для казахстанских студентов
фото azattyq-ruhy.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

В связи с большим количеством студентов в начале учебного года министерство науки и высшего образования запустит единый колл-центр и ситуационный центр для помощи с общежитиями, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Саясат Нурбек.

«Поскольку ожидается значительное прибытие студентов в начале учебного года, особенно в Алматы и Астану, наше министерство организует единый колл-центр и ситуационный центр. Также во всех вузах будут работать ситуационные центры для оказания помощи студентам в размещении в общежитиях», - сообщил Нурбек.

Министр заверил, что на сегодняшний день проблема нехватки общежитий решена во всех регионах, кроме Алматы и Астаны. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 27 общежитий на 10 576 мест, из них 19 общежитий на 8 473 места – для студентов вузов и восемь общежитий на 2 103 места – для студентов колледжей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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