Единый колл-центр для поиска общежитий запустят для казахстанских студентов

Также будет создан ситуационный центр
Тамара Вааль, Астана, Власть
В связи с большим количеством студентов в начале учебного года министерство науки и высшего образования запустит единый колл-центр и ситуационный центр для помощи с общежитиями, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Саясат Нурбек.
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