Украинские войска контролируют не менее 10 населенных пунктов в Курской области России

Вооруженные силы Украины на второй день после того как они начали операцию в Курской области России установили контроль над не менее чем 10 населенными пунктами региона, в том числе они как минимум частично контролировали 5-тысячный райцентр Суджа, пишет издание «Верстка».

По утверждениям российских провоенных телеграм-каналов, боестолкновения между украинскими и российскими войсками происходили в течение 6 и 7 августа почти в двух десятках населенных пунктов Курской области. Под наиболее массированным огнем находится Суджа. Глава города Виталий Слащев назвал ситуацию там «очень напряженной».

Известно о как минимум пяти погибших мирных жителях. В соцсетях также публикуют видео захвата в плен десятков российских военнослужащих, в том числе пограничников КПП «Суджа», который был уничтожен.

Украинские войска также установили контроль над станцией прокачки газа «Суджа», через которую проходит единственный функционирующий маршрут поставок в Европу. Официально ни российские власти, ни газовый монополист «Газпром» не подтвердили эту информацию.

Власти Украины до сих пор не комментируют наступление в Курской области, а аналитики расходятся в оценках целей операции. Большинство из них склоняется к тому, что таким образом Вооруженные силы Украины оттягивают войска противника из Донбаса, где для украинских войск сложилась наиболее сложная ситуация.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в среду заявил, что продвижение вооруженных сил Украины «вглубь Курской области остановлено». Провоенные телеграм-каналы своими публикациями его слова фактически опровергают.