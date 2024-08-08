Метеостанцию Казгидромета включили во Всемирный список столетних станций

Метеорологическую станцию Казгидромета включили во Всемирный список столетних станций. Таким образом уже 22 из 35 казахстанских станций признаны станциями долгосрочного наблюдени, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В 2017 и 2020 годах исполнительный совет Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) внес во всемирный список столетних станций наблюдения 14 метеостанций Казахстана: «Акколь», «Арал тенизи», «Атбасар», «Иргиз», «Казалы», «Михайловка», «Туркестан», «Форт-Шевченко», «Мерке», «Кокшетау», «Актобе», «Торгай», «Семиярка» и «Жаркент».

В мае 2023 года в этот список включили еще 7 метеостанций и гидропостов Казахстана: «аул Т.Рыскулова», «Есик», «Павлодар», «Тараз», «Явленка» и гидропосты «Форт-Шевченко» (морской) и «Кушум» (речной).

В июле 2024 года метеорологическая станция с производством гидрологических наблюдений «Река Сырдария – город Казалы» признана в качестве станции долгосрочных наблюдений.

На сегодняшний день ВМО признаны 22 из 35 казахстанских станций долгосрочного наблюдения. Работа над включением всех метеостанций будет продолжена.

Национальная гидрометеорологическая служба Казахстана отметила свой столетний юбилей в 2022 году. Но непрерывные наблюдения были начаты еще в середине ХIХ столетия. Они проводились на станции «Казалинск» в 1848 году, «Семипалатинск» — в 1854 году, а также станциям «Иргиз» и «Кзыл-орда» в 1856 году, «Алма-Ата» и «Уральск» в 1859 году.

Сегодня в РГП «Казгидромет» работают 35 метеорологических станций и гидропостов, которые проводят круглосуточные наблюдения более 100 лет.​

Читайте репортаж Власти о работе Гидрометслужбы Алматы