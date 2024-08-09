Токаев призвал страны Центральной Азии учредить учреждению Водно-энергетический консорциум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI консультативной встрече глав государств Центральной Азии призвал для многостороннего водного сотрудничества учредить Водно-энергетический консорциум, сообщила пресс-служба Акорды.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы консультативные встречи превратились в эффективную площадку, демонстрирующую готовность сообща реагировать на вызовы современности. Вместе с тем он считает «знаковым событием» в контексте совершенствования механизмов взаимодействия стран региона утверждение Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества до 2027 года.

«Документ нацелен на улучшение межправительственной координации и усиление контроля за ходом реализации инициатив, выдвинутых на этой площадке», - сказал Токаев.

Президент Казахстана призвал страны региона в непростых геополитических и экономических реалиях «сохранить высокую динамику развития сотрудничества» и обозначил ряд актуальных задач, решение которых будет способствовать дальнейшему прогрессу Центральной Азии.

В частности, Токаев считает главной задачей сохранение мира и стабильности О

«Очевидно, что преодоление современных вызовов и угроз возможно только через укрепление политического диалога и мер доверия между нашими государствами», - подчеркнул президент.

Он также призвал президентов стран Центральной Азии сосредоточить все усилия для того, чтобы регион оставался «пространством безопасности, сотрудничества и процветания».

Еще одной актуальной задачей Токаев назвал формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. Новыми точками роста экономик стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты, считает он.

«Приоритетным является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах. Необходимо подкрепить наше всестороннее партнерство новыми договоренностями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство», - добавил президент.

Токаев заявил, что Казахстан поддерживает предложение о создании Делового совета стран Центральной Азии. По его мнению, большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона, а также принятие Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

Говоря о рациональном использовании водно-энергетических ресурсов, глава государства выразил мнение, что требуется выработка новой консолидированной водной политики, основанной на равноправном и справедливом водопользовании, неукоснительном выполнении взаимных обязательств.

«В основу многостороннего водного сотрудничества могут лечь инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и учреждению Водно-энергетического консорциума для стран Центральной Азии», - предложил он, добавив, что актуальными задачами являются цифровизация распределения и учета воды, внедрение технологий космического мониторинга, выстраивание системной научной работы.

Вместе с тем Токаев предложил странам Центральной Азии начать работу по созданию совместных медиапродуктов. По его мнению, особый акцент нужно сделать на экранизации общих исторических сюжетов, популяризации дружбы и солидарности народов.

По итогам встречи глав президентами стран были подписаны ряд документов, в том числе концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040» и совместное заявление, которым одобрены, в свою очередь, дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы, план действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.

Также между странами был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии.